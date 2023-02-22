Antonis İkonomopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis İkonomopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis İkonomopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis İkonomopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis İkonomopoulos 9 Mayıs 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Οικονομόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis İkonomopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XFANS INTERNACIONAL, SL yapmaktadır. Antonis İkonomopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis İkonomopoulos'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis İkonomopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis İkonomopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis İkonomopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis İkonomopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2018 yılında AE Sparti

22 Ekim 2018 yılında Panathinaikos

13 Şubat 2019 yılında Apollon Smyrnis

20 Ağustos 2019 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

Antonis İkonomopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis İkonomopoulos şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Antonis İkonomopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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