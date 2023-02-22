Antonis Kapnidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Kapnidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Kapnidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonis Kapnidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonis Kapnidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Kapnidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Kapnidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Kapnidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Kapnidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Kapnidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Kapnidis 15 Ağustos 1992 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Καπνίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Kapnidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kakuzo Agency yapmaktadır. Antonis Kapnidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonis Kapnidis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Kapnidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Kapnidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonis Kapnidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Kapnidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Agrotikos

6 Ağustos 2012 yılında Doxa Dramas

28 Ocak 2013 yılında An. Giannitson

13 Eylül 2013 yılında AO Kavala

1 Ağustos 2014 yılında Aris Selanik

30 Ocak 2018 yılında Doxa Dramas

23 Temmuz 2018 yılında Ergotelis

9 Ağustos 2019 yılında Digenis Morfou

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

8 Temmuz 2021 yılında Panevezys

9 Ocak 2022 yılında Veria NPS

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında PAE Chania

21 Ocak 2023 yılında Proodeftiki

Antonis Kapnidis kimdir

Antonis Kapnidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Kapnidis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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Antonis Kapnidis nereli

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