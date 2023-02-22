Antonis Kyriazis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Kyriazis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Kyriazis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Kyriazis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Kyriazis 14 Nisan 1997 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Κυριαζής şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Kyriazis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Kyriazis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Kyriazis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Kyriazis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonis Kyriazis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Kyriazis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2015 yılında AEK Atina

20 Temmuz 2016 yılında AE Kifisias

30 Haziran 2017 yılında AEK Atina

13 Ağustos 2018 yılında Aris Limassol

2 Ocak 2019 yılında ENY D. Ypsona

30 Haziran 2019 yılında Aris Limassol

1 Temmuz 2019 yılında ENY D. Ypsona

24 Temmuz 2020 yılında Proodeftiki

1 Mart 2021 yılında Aspropyrgos

14 Ağustos 2021 yılında Proodeftiki

14 Eylül 2022 yılında PAO Rouf

Antonis Kyriazis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Kyriazis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.