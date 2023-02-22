Antonis Makatounakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Makatounakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Makatounakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonis Makatounakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonis Makatounakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Makatounakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Makatounakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Makatounakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Makatounakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Makatounakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Makatounakis 18 Ekim 2003 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Mακατουνάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Makatounakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Antonis Makatounakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Makatounakis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Makatounakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Makatounakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonis Makatounakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Makatounakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında OFI Girit U19

1 Temmuz 2021 yılında Darmstadt U19

1 Temmuz 2022 yılında Darmstadt 98

15 Eylül 2022 yılında OFI Girit

30 Haziran 2023 yılında Darmstadt 98

Antonis Makatounakis kimdir

Antonis Makatounakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Makatounakis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Antonis Makatounakis nereli

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