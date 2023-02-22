Antonis Papasavvas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Papasavvas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Papasavvas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Papasavvas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Papasavvas 20 Mart 1995 tarihinde Arta şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Παπασάββας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Papasavvas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonis Papasavvas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Antonis Papasavvas'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Papasavvas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Papasavvas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis Papasavvas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Papasavvas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Tyrnavos 2005

26 Ağustos 2015 yılında Asteras Varis

14 Ekim 2016 yılında Triglia Rafinas

30 Ağustos 2017 yılında Acharnaikos

3 Ocak 2018 yılında AO Egaleo

14 Temmuz 2019 yılında Panthiraikos

22 Temmuz 2020 yılında AE Kifisias

Antonis Papasavvas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Papasavvas şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Antonis Papasavvas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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