Antonis Semertzakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Semertzakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Semertzakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Semertzakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Semertzakis 15 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Σεμερτζάκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Semertzakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonis Semertzakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Semertzakis'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Semertzakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Semertzakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

16 Eylül 2020 yılında AO Xanthi

16 Ekim 2020 yılında Panelefsiniakos

30 Haziran 2021 yılında AO Xanthi

1 Eylül 2021 yılında Aris Skalas

19 Eylül 2022 yılında Thesprotos

Antonis Semertzakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Semertzakis şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Panionios Athen (2013-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.