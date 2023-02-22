Antonis Stathopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Stathopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Stathopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonis Stathopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonis Stathopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Stathopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Stathopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Stathopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Stathopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Stathopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Stathopoulos 23 Şubat 1998 tarihinde Filiatra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Σταθόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Stathopoulos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonis Stathopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Antonis Stathopoulos'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Stathopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Stathopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonis Stathopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Stathopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Twente U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Twente U19

28 Temmuz 2016 yılında PAOK U20

23 Temmuz 2018 yılında Ergotelis

28 Eylül 2020 yılında GAS Ialysos

31 Ağustos 2021 yılında AO Episkopi

Antonis Stathopoulos kimdir

Antonis Stathopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Stathopoulos şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erani Filiatron, FC Twente

Antonis Stathopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonis Stathopoulos nereli

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