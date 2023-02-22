Antonis Stergiakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Stergiakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Stergiakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Stergiakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Stergiakis 16 Mart 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Στεργιάκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Stergiakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Antonis Stergiakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Stergiakis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonis Stergiakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Stergiakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonis Stergiakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Stergiakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2015 yılında Thyella Filota

10 Temmuz 2015 yılında Slavia Sofia

6 Ekim 2020 yılında Blackburn

1 Temmuz 2022 yılında Panetolikos

Antonis Stergiakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Stergiakis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Antonis Stergiakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.