Antonis Trimmatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Trimmatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Trimmatis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonis Trimmatis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonis Trimmatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Trimmatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Trimmatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Trimmatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Trimmatis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Trimmatis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Trimmatis 29 Nisan 1999 tarihinde Kos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Τριμμάτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Trimmatis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Antonis Trimmatis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Trimmatis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Trimmatis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Trimmatis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonis Trimmatis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Trimmatis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2015 yılında Atromitos U20

1 Temmuz 2019 yılında Atromitos Athen

9 Ocak 2020 yılında Ethn. Pire

30 Haziran 2020 yılında Atromitos Athen

18 Ağustos 2021 yılında AO Egaleo

30 Haziran 2022 yılında Atromitos Athen

15 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

30 Haziran 2023 yılında Atromitos Athen

Antonis Trimmatis kimdir

Antonis Trimmatis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Trimmatis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Antonis Trimmatis nereli

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