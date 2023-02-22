Antonis Tsiaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Tsiaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Tsiaras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonis Tsiaras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Antonis Tsiaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Tsiaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonis Tsiaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Tsiaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Tsiaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Tsiaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Tsiaras 7 Eylül 1993 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Τσιάρας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Tsiaras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Antonis Tsiaras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Tsiaras'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Tsiaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Tsiaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonis Tsiaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Tsiaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AE Larisa

30 Temmuz 2013 yılında Skoda Xanthi

28 Ocak 2014 yılında Aris Selanik

10 Eylül 2014 yılında Pierikos

24 Temmuz 2015 yılında Olymp. Volou

20 Ocak 2016 yılında Panthrakikos

9 Temmuz 2016 yılında Apollon Smyrnis

5 Temmuz 2017 yılında AO Trikala

18 Ağustos 2019 yılında Olymp. Volou

1 Eylül 2020 yılında Agia Napa

6 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

Antonis Tsiaras kimdir

Antonis Tsiaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Tsiaras şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonis Tsiaras nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Kelti Lleshaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelti Lleshaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kelti Lleshaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelti Lleshaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salisu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salisu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salisu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salisu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Tentzeris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tentzeris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Tentzeris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tentzeris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Garba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Garba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir