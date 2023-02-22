Antonis Tsiaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Tsiaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Tsiaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Tsiaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Tsiaras 7 Eylül 1993 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Τσιάρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Tsiaras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Antonis Tsiaras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Tsiaras'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Tsiaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Tsiaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis Tsiaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Tsiaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AE Larisa

30 Temmuz 2013 yılında Skoda Xanthi

28 Ocak 2014 yılında Aris Selanik

10 Eylül 2014 yılında Pierikos

24 Temmuz 2015 yılında Olymp. Volou

20 Ocak 2016 yılında Panthrakikos

9 Temmuz 2016 yılında Apollon Smyrnis

5 Temmuz 2017 yılında AO Trikala

18 Ağustos 2019 yılında Olymp. Volou

1 Eylül 2020 yılında Agia Napa

6 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

Antonis Tsiaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Tsiaras şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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