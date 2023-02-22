Antonis Tsiftsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Tsiftsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Tsiftsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Tsiftsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Tsiftsis 21 Temmuz 1999 tarihinde Giannitsa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Τσιφτσής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Tsiftsis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ethos Group B.V. yapmaktadır. Antonis Tsiftsis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Antonis Tsiftsis'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonis Tsiftsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Tsiftsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis Tsiftsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Tsiftsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Asteras Tripoli

Antonis Tsiftsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Tsiftsis şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Antonis Tsiftsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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