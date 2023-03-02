Antonito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonito 11 Aralık 1987 tarihinde Herrera şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Jesús Regal Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonito Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sur yapmaktadır. Antonito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 22 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Antonito'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonioregal18/

Antonito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Poli Ejido B

1 Temmuz 2007 yılında Poli Ejido

1 Ocak 2008 yılında UD Melilla

1 Haziran 2008 yılında Poli Ejido

1 Temmuz 2010 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2011 yılında Écija Balompié

17 Temmuz 2013 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2014 yılında Albacete

14 Temmuz 2016 yılında Córdoba CF

8 Temmuz 2017 yılında Real Valladolid

26 Eylül 2020 yılında Panathinaikos

14 Ocak 2021 yılında FC Cartagena

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2022 yılında Dep. La Coruña

Antonito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonito şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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