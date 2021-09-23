Antrepo ne demek, TDK'ya göre Antrepo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antrepo ne demek? Antrepo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antrepo kelimesi. Peki antrepo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antrepo nedir, antrepo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Antrepo kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Antrepo kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ANTREPO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antrepo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antrepo kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antrepo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer



ANTREPO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Avrupalılar, Boğaziçi'nin böyle depo ve antrepolarla örülmesinden şikâyet ediyorlar.

