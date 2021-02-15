Antrepo kelime olarak Fransızca’dan Türkçeye geçmiştir ve kelime anlamı merak ediliyor. Peki ; Antrepo nedir, ne demek? İşte yanıtı...

ANTREPO NEDİR?

Antrepo gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiyedir. Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denilen Antrepo, eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimi olarak da bilinir.