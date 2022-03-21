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Antrikot ne demek, TDK'ya göre Antrikot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antrikot kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antrikot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antrikot nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antrikot kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antrikot ne demek, TDK'ya göre Antrikot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antrikot ne demek? Antrikot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antrikot kelimesi. Peki antrikot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antrikot nedir, antrikot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANTRİKOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antrikot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antrikot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antrikot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi

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