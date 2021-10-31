Antrok ne demek, TDK'ya göre Antrok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antrok ne demek? Antrok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antrok kelimesi. Peki antrok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antrok nedir, antrok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTROK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antrok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antrok kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antrok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil

