Antropoloji Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fırın İşçisi (Tuğla,kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları) mesleği için “8181.17” kod olarak kullanılır iken Tıbbi Tedavi Ve Yüksek Hemşirelik Okulu Öğretim Üyesi mesleği için “2311.87” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Antropoloji Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.06” olarak belirlenmiştir.

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