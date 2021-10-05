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Antropomorfist ne demek, TDK'ya göre Antropomorfist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antropomorfist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antropomorfist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antropomorfist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antropomorfist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antropomorfist ne demek, TDK'ya göre Antropomorfist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antropomorfist ne demek? Antropomorfist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antropomorfist kelimesi. Peki antropomorfist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antropomorfist nedir, antropomorfist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Antropomorfist kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Antropomorfist kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ANTROPOMORFİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antropomorfist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antropomorfist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antropomorfist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan biçimci

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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