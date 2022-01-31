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Antropomorfizm ne demek, TDK'ya göre Antropomorfizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antropomorfizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antropomorfizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antropomorfizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antropomorfizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antropomorfizm ne demek, TDK'ya göre Antropomorfizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antropomorfizm ne demek? Antropomorfizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antropomorfizm kelimesi. Peki antropomorfizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antropomorfizm nedir, antropomorfizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ANTROPOMORFİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antropomorfizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antropomorfizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antropomorfizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan biçimcilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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