Antropomorfizm ne demek, TDK'ya göre Antropomorfizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antropomorfizm ne demek? Antropomorfizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antropomorfizm kelimesi. Peki antropomorfizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antropomorfizm nedir, antropomorfizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTROPOMORFİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antropomorfizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antropomorfizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antropomorfizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan biçimcilik

