Antroposantrist ne demek, TDK'ya göre Antroposantrist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antroposantrist ne demek? Antroposantrist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antroposantrist kelimesi. Peki antroposantrist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antroposantrist nedir, antroposantrist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTROPOSANTRİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antroposantrist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antroposantrist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antroposantrist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanmerkezci

