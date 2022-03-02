Anüs ne demek, TDK'ya göre Anüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anüs ne demek? Anüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anüs kelimesi. Peki anüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anüs nedir, anüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anüs kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve dışkının atılmasına yarayan çıkış deliği, makat, şerç, büzük, göt, sofra



ANÜS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- anüs yüzgeci

