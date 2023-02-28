Anvarjon Gofurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anvarjon Gofurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anvarjon Gofurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anvarjon Gofurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anvarjon Gofurov 28 Haziran 1995 tarihinde Oltiariq şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Анваржон (Хусниддин) Хусанбой оглы Гофуров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anvarjon Gofurov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EURASIA yapmaktadır. Anvarjon Gofurov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Anvarjon Gofurov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anvarjon Gofurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anvarjon Gofurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anvarjon Gofurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anvarjon Gofurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Neftchi

1 Ocak 2018 yılında Surkhon

5 Ocak 2018 yılında Pakhtakor

7 Şubat 2018 yılında Neftchi

31 Aralık 2018 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2019 yılında Surkhon

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2021 yılında Surkhon

2 Ocak 2022 yılında Neftchi

29 Temmuz 2022 yılında Metallurg Bk.

1 Şubat 2023 yılında FK Andijon

Anvarjon Gofurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anvarjon Gofurov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anvarjon Gofurov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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