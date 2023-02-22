Anyu İshaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anyu İshaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anyu İshaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anyu İshaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anyu İshaya {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anyu İshaya Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Anyu İshaya'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anyu İshaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anyu İshaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anyu İshaya şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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