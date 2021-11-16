Anzer balı fiyatı 2021 | Anzer balı fiyatı ne kadar, kaç TL? Nerede üretilir?

Dünyaca bilinen ve coğrafi işaret tescili de alan Anzer balı vatandaşların en çok tercihi baldır. Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Ballıköy yaylasında üretilen Anzer bal her derde deva olması ile bilinmektedir. Yaylaya yerleştirilen 3 bin kovan yerleştirilirken arılar 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten bal üretti. Bu yıl 2 yıl 400 bin ton elde edilen Anzer balının fiyatı geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Bu kapsamda bal fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Anzer balı fiyatı ne kadar, kaç TL? Nerede üretilir? sorularının yanıtını internet arama motorlarında araştırıyor. Anzer balı fiyatı 2021...

ANZER BALI FİYATI 2021 | ANZER BALI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Anzer balının fiyatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Bunun nedeni ise Anzer balının üretiminin geçtiğimiz yıllara göre düşük geçmesi nedeniyle arttı. Rekoltede yaşanan düşme fiyatlara da yansıdı. Anzer balına 3 yıldır gelmediğini söyleyen üreticiler fiyat hakkında da bilgi verdi.

250 gramlık Anzer balının fiyatı 300 TL'dir.

500 gramlık Anzer balının fiyatı ise 600 TL, 1 kilogramlık Anzer balının fiyatı ise 1200 TL olarak belirlendi.

ANZER BALI NEREDE ÜRETİLİR?

Anzer Balı Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Ballıköy yaylasında üretilmektedir. Öte yandan vatandaşlar Anzer balının hakiki olup olmadığını kavanozun üzerindeki coğrafi işaret tescilinden anlayabilmektedir.

Öte yandan Anzer balı sadece kooperatifler aracılığıyla satılmaktadır. Anzer balının satışında öncelik hastalara verilmektedir.

ANZER BALI FAYDALARI

Anzer balının içerisinde bulunan fenolik bileşenler oldukça güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. İyi bir antioksidan olan Anzer balı aynı zamanda kanın temizlenmesini sağlar.

• Bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla birçok hastalıktan korunmayı sağlar.

• Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardım eder.

• İştah açar. Kilo alma problemi yaşayan kişilerin kullanması önerilir.

• Enerji verir, düzenli kullanımda gün içerisindeki halsizlik ve yorgunluğun önüne geçer.

• Cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar, cilt lekelerini iyileştirir.

• Kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Kemiklerin kırılma ya da burkulmaya karşı daha dirençli olmasını sağlar.

• Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

• Kansere karşı oldukça güçlü bir koruyucu olduğu gibi, kanser tedavilerine de destek olur.

• Damar sağlığı açısından oldukça faydalı olan Anzer balı kalp ve damar hastalıklarına yakalanmayı önler.

• Vücut gelişimi ve büyümede etkilidir. Hücre yenilenmesini sağlar.

• Metabolizmayı düzenler.

• Saç dökülmesini önler.

• Kısırlığa karşı koruma sağlar.

• Cinsel gücü artırıcı özellik taşımaktadır.