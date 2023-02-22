Aodh Dervin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aodh Dervin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aodh Dervin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aodh Dervin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aodh Dervin 21 Temmuz 1999 tarihinde Longford şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aodh Dervin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Aodh Dervin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Longford Town FC futbol takımında oynamaktadır. Longford Town FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aodh Dervin'nin Longford Town FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aodh Dervin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aodh Dervin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aodh Dervin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aodh Dervin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Longford Town

1 Ocak 2022 yılında Shelbourne

14 Şubat 2023 yılında Longford Town

30 Kasım 2023 yılında Shelbourne

Aodh Dervin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aodh Dervin şuan Longford Town FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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