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AÖF bahar dönemi vize ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak 2021?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları devam ediyor. Salgın nedeniyle 1 .dönem sınavları çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmişti. Peki AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak 2021? AÖF bahar dönemi vize ne zaman 2021? AÖF 2. dönem sınavları online mi olacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

AÖF bahar dönemi vize ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak 2021?

Eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce kişi AÖF Bahar dönemi sınavlarına hazırlanıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri 2. dönem sınavlarının hangi tarihte ve nasıl yapılacağını araştırıyor. AÖF bahar dönemi vize ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak 2021?

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE NE ZAMAN 2021, HANGİ TARİHTE?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. dönem vize sınavları aşağıdaki gibidir;

AÖF bahar dönemi vize ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak 2021?

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NASIL OLACAK 2021, ONLİNE Mİ?

Güz dönemi sınavları online yapılmıştı. Bahar dönemi sınavlarının da online yapılması kararlaştırıldı. Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabileceksiniz.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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