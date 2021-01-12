Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına online giren bir çok öğrencinin karşısına 'bireysel kopya' yazısı çıktı. Sınavlara katılan bir çok öğrenci 'Anadolu Üniversitesi Bir Dersin Sınav Sonucu Bireysel Kopya Yazıyor' diyerek anlamını araştırmaya başladı. Peki AÖF bireysel kopya ne demek? AÖF bireysel kopya cezası 2021 ne kadar? AÖF bireysel kopya itirazı nasıl yapılır?

AÖF BİREYSEL KOPYA NE DEMEK?

AÖF sınavlarına giren öğrencilere 'Bireysel kopya' uyarısı geldi. Çoğu öğrenci kopya çekmediğini iddia ederek fakülteye ulaşmaya çalıştı. Peki bireysel kopya ne demek?

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.

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İşte öğrencilerin konuya ilişkin bazı şikayetleri;

*Sayin yöneticiler sınav bitiyor başarılı diyorsunuz ancak sınav açıklanıyor bireysel kopya deniliyor, itiraz ediyoruz itiraza cevap dahi vermiyorsunuz, siz üniversitesiniz lütfen olması gerektiği gibi davranıp bir an önce mağduriyetleri gideriniz. Aksi halde hafta ya yapılacak olan sınavda ki durumumuz ne olacak bu kadar büyük bir olay bu kadar basite alınmamalı

* Anadolu AÖF web tasarım öğrencisiyim, bir sınavım geçersiz sayılıp, sınav sonucunda bireysel kopya yazıyor. Hem mail hem AÖF sitesine gönderdiğim itiraz dilekçesine herhangi bir cevap gelmiyor. Sınav sonuç itirazı yaptım ona dahi cevap yazılmıyor. Tek öğrendiğim final sınavlarına girmeyeceğim. Neye göre niçin giremiyorum. Öğrenci işlerini arıyorum AÖF destek yazın diyor, zaten yazdım söylüyorum, cevap bekleyin o halde diyor. İki hafta sonra final sınavları var, hala cevap bekliyorum. Sınav sonucumun ivedilikle düzeltilmesini talep ediyorum. Herhangi bir kopya girişimim olmamıştır. Final sınavlarına, girmek hakkımdır. Her gün yazacağım size.

*Adalet bölümü öğrenciyim Türk Dili-1 online sınavı esnasında başka bir soruya geçerken işlem başarısız uyarısı aldım ve soruyu değiştiremedim ekran dondu çıkmak zorunda kaldım bir daha da sınava giremedim. AÖF'nin yapmış olduğu online sınavın sistem hatası yüzünden sınavım geçersiz sayıldı tekrarı yapılmadığı gibi sınav notumda bireysel kopya yazmaktadır. Haftalarca çalıştığım dersten zayıf aldım. Sistem hatası yüzünden mağdur oldum emeklerim boşa gitti bireysel kopya kararının kaldırılıp sınavım tekrar yapılmasını talep ediyorum.

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Anadolu Üniversitesi ikinci sınıf iş sağlığı güvenliği ikinci sınıf öğrencisiyim vize sınavlarında is sagligi güvenliği ölçme ve donanımları sınavında sistemsel olarak telefondan girdiğimde sorun yaşadım. İlk soruda beni sınavdan attı. Sonradan sınava tekrardan başladım. Bitirdim sınav sonucunda bireysel kopya yazıyor iki donemdir sınava giriyorum ve ilk defa böyle bisi ile karşılaşıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum o kadar emek veriyoruz. Geçim derdi is derdi kendimizi geliştirmek için cabalarken böyle şeylerden dolayı sistemsel hataların bedelini bize ödetmeyin bunun vebalini ödeyemezsiniz gerekenin yapılmasını arz ediyorum.

*İşletme yönetimi dersimin sınavında sistemden kaynaklanan hatadan dolayı beni sınavdan attı. Daha sonra girdiğimde sınav devam etti fakat sınav sonuçları açıklandığında bireysel kopya yazdı sıvan sonucumda. Sistemde yaşanan bu sıkıntıdan dolayı ben yüksek notlar aldığım ve çok çalışarak mesai harcadığım derslerimin tamamından finallere giremiyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için araştırma yapılmasını istiyorum.

*Adalet bölümü öğrenciyim Anayasa hukukuna giriş Online sınav esnasında laptopumun Wi-Fi kesintisi olması sebebiyle 2 dakika kadar WiFi bağlantısı yaşadım, hiç ekrandan çıkmadım sadece tekrar internet bağlantımın olması 2 ya da 3 bekledim, internet gelince de sınavıma devam ettim, sınav tamamlandı uyarısı aldım ve çıktım, ara ara Sınav işlemlerine girdiğimde bütün derslerimde sorun olmadığı sınav tamam ilandı olarak görüyordum. Sınavın açıkladığı gün girdiğimde ise internet kesintisi yaşadığım ders bireysel kopya olarak görülmektedir. Çok uzun süredir emek verdiğim çalıştığım zaman harcadığım dersin böyle bir sebepten kalmam büyük haksızlık. Üniversite yetkililerinden sınavımın tekrardan değerlendirilmesini istiyorum.

AÖF BİREYSEL KOPYA CEZASI 2021

Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılmaktadır.

AÖF BİREYSEL KOPYA İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonucu itiraz işlemleri için Sınav İşlemleri - Sınav Sonuçlarına İtiraz bölümünü kullanabilirsiniz.

Öğrenciler sınava, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sınav İşlemleri menüsünden itiraz edebilirler.

Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.