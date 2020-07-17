Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları tamamlandı. Üniversite eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, final sınav sonuçlarını öğrendi. Bu kez sırada mezun durumunda olanların diploma işlemleri var. Peki öğrenciler, AÖF’den diplomalarını ne zaman ve nereden alacak? AÖF diploma ücreti 2021 ne kadar? Konuya ilişkin soruların yanıtları haberimizde...

AÖF DİPLOMASI NASIL SORGULANIR?

AÖF diplomaları https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula adresi üzerinden ve ya aşağıdaki linkten sorgulanacak. Öğrencinin T.C kimlik numarası ve diplomana numarası girilerek diplomalar doğrulanacak.

DİPLOMA DOĞRULAMA EKRANI

AÖF DİPLOMA ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

AÖF diploma ücreti ödemesi diye bir şey söz konusu değildir. Ancak fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçları ödenmedikçe verilmez. Diplomanın düzenlenmesinin ardından AÖF bürosundan diplomalar teslim alınmadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinin doğruluğu (sürücü belgesi, nüfus cüzdanı vb. resmî bir kimlik belgesi ile) kontrol edilir. Öte yandan, mezuniyet tarihinin ardından kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda buna göre yeni diploma düzenlenmez.

AÖF DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLİR?

2020 2021 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Fakat geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

''Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir. Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.''

DİPLOMALAR NASIL ALINACAK, DİPLOMA KARGOYLA GÖNDERİLECEK Mİ?

Diploma, illerde bulunan AÖF bürolarımız aracılığıyla imza karşılığında teslim edildiği için mezunun adresine veya istediği resmî kurumlara posta ve kargo ile gönderilmemektedir. (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.