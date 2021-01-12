Galatasaray'a şok! Henry Onyekuru transferinde yeni bir pürüz!Rıza formu nedir? Aşı onam formu nedir? Zorunlu mu?Hidayet Türkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Görevden alındı mı?Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma tarihi belli oldu!AÖF bireysel kopya ne demek? AÖF bireysel kopya cezası 2021 ne kadar? AÖF bireysel kopya itirazı nasıl yapılır?Aşı olacaklar dikkat! Her türlü riske karşı rıza formu imzalanacakEmniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Savunma Sanayii ihalelerine sızdıran 6 kişiye gözaltı!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 12 Ocak Salı 2021AÖF final sınavları online mi olacak 2021? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl olacak?Gelinim Mutfakta Mini Karnıyarık Tarifi |Mini Karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. AÖF final sınavı ne zaman 2021? AÖF güz dönem sonu sınav tarihi 2021

AÖF final sınavı ne zaman 2021? AÖF güz dönem sonu sınav tarihi 2021

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler AÖF dönem sonu final sınavlarına çevrildi. Peki; AÖF final sınavı ne zaman 2021? İşte AÖF güz dönem sonu sınav tarihi 2021...

AÖF final sınavı ne zaman 2021? AÖF güz dönem sonu sınav tarihi 2021

Eğitimlerin açıktan devam eden binlerce öğrencinin kayıt olduğu Açık Öğretim Fakültelerinin sınav tarihleri yayımlandı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bir çok sınav online yapılıyor. Peki AÖF sınavları da online yapılacak mı?  AÖF final sınavı ne zaman 2021?  AÖF sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2021?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

  • Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020
  • Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
  • Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
  • Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
  • Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler AÖF dönem sonu final sınavlarına çevrildi. Peki; AÖF final sınavı ne zaman 2021? İşte AÖF güz dönem sonu sınav tarihi 2021...

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı belirtildi.

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilebilecek.

AÖF SINAVLARINA NASIL GİRİLİR?

Sınava giriş yapmak için aşağıdaki linkte tıklayınız ardından bilgilerinizi giriniz. Sonra da talimatları takip ediniz. 

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT