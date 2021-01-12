AÖF final sınavı ne zaman 2021? AÖF güz dönem sonu sınav tarihi 2021
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler AÖF dönem sonu final sınavlarına çevrildi. Peki; AÖF final sınavı ne zaman 2021? İşte AÖF güz dönem sonu sınav tarihi 2021...
Eğitimlerin açıktan devam eden binlerce öğrencinin kayıt olduğu Açık Öğretim Fakültelerinin sınav tarihleri yayımlandı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bir çok sınav online yapılıyor. Peki AÖF sınavları da online yapılacak mı? AÖF final sınavı ne zaman 2021? AÖF sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2021?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;
- Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020
- Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
- Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
- Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
- Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021
SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı belirtildi.
AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilebilecek.
AÖF SINAVLARINA NASIL GİRİLİR?
Sınava giriş yapmak için aşağıdaki linkte tıklayınız ardından bilgilerinizi giriniz. Sonra da talimatları takip ediniz.
AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ