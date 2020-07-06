AÖF final sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi bu yıl bahar dönemi final sınavlarını uzaktan online olarak gerçekleştireceğini duyurmuştu. 24 Haziran'da başlayan final sınavlarının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci AÖF final sınavı giriş linkine ulaşım sağlamak istiyor. İşte konuya ilişkin yanıtları haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAVLARINA NASIL GİRİLİR?

AÖF online final sınavlarına giriş yapabilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ LİNKİ



www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

AÖF SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 Bahar dönem, sonu sınavları 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23.59’a kadar erişime açık olacak.

AÖF 3 DERS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Üç ders sınavı internet üzerinden 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF açıklaması

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

"Üç Ders Sınavı Uygulama Usul ve Esasları" için tıklayınız.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler/esaslar-yonergeler/acikogretim-iktisat-ve-isletme-fakulteleri-uc-ders-sinav-hakki-uygulama-usul-ve-esaslari