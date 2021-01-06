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AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı!

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi açıklandı.

AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı!

AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Rektörlükten yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu  sınavları çevrim içi  ortamlarda yapılacaktır." denildi.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021

Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAVLAR ONLİNE YAPILACAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği  bildirildi.

AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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