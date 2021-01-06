AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Rektörlükten yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." denildi.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021

Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAVLAR ONLİNE YAPILACAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.