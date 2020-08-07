Eğitim öğretim hayatlarını açıktan devam ettiren binlerce öğrenci bu yıl yeniden kayıt yapacak. Açıköğretim öğrencileri için henüz bir kayıt yenileme tarih belirtilmedi. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz içinde yer alacaktır. Kayıtların başlamasıyla ders seçimine göre ücretler de ödenecek. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez. İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

2021 Kayıt yenile ücreti henüz açıklanması. Kılavuz yayımlandığında ücretler de belli olacaktır. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir. Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz. Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENECEK?

Anadolu Üniversitesi için ücret ödeme noktaları aşağıdaki gibidir.

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme 4 (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz.

Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) İnternet Bankacılığı ile Ödeme ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız) Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.59’a kadar ödeme yapılabilecek.

Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir.

Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

BORCU OLAN ÖĞRENCİLER KAYIT YENİLEME YAPABİLİR Mİ?

2019-2020 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorunda.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmiyor.

Cumhurbaşkanı Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorunda.

AÖF kayıt yenileme 2021|AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?