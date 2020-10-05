AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020| AÖF kayıt otomasyonu: ders seçimi, ücret ödeme

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı. Adaylar kayıtlarını 5 Ekim 2020 Pazartesi gününden 16 Ekim Cuma günü saat 23:30’a kadar yapabilecek. Okul senatosundan yapılan açıklamada kayıt yeniletecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacağı bildirildi. İşte AÖF kayıt otomasyonu: ders seçimi, ücret ödeme hakkında detaylı bilgiler...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

16 Ekim 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

2020 KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

ŞİFRENİZ YOKSA VE YA ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 08502004610 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak, Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL)

Ders Seçimi ve Tarihleri

Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci

şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir.

Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

2020-2021 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır.

§ Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

§ Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve

sonradan itiraz edemez.

§ Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

§ Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından

başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı

sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

§ Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim

gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya

yeni ders ekleyebilecektir.

§ Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını 16-20 Kasım

2020 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

§ Lisans programlarında 1. yarıyıldan ders alan öğrenci 5. ve 7. yarıyıllardan; 2. yarıyıldan ders alan

öğrenci 6. ve 8. yarıyıllardan; 3. yarıyıldan ders alan öğrenci 7. yarıyıldan; 4. yarıyıldan ders alan

öğrenci ise 8. yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II

dersleri için bu madde uygulanmaz.

§ 2020-2021 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler 12-16 Ekim 2020

tarihleri içinde ders seçebilir.

§ 2020-2021 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi

yapmaları gerekir.

DİKKAT!

Kayıt yenileme tutarı ödendikten sonra kayıt yenileme tarihleri içinde dönem öğretim gideri

tutarının altında olmamak şartıyla seçilen ders silinip yerine başka bir ders seçilebilir veya

yeni ders eklenebilir.

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

§ Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından

öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.

§ İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

§ Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde

değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt

yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu

bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

§ Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.

§ Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

2.1. Dönem Öğrenim Ücreti

Açıköğretim Fakültesinin;

§ Bilgi Yönetimi

§ Coğrafi Bilgi Sistemleri

§ Eczane Hizmetleri

§ Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

§ Kimya Teknolojisi

§ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

§ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Uzaktan Öğretim Ön lisans Programlarında güz/bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrencilerin; öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredisine bakılmaksızın Cumhurbaşkanı Kararına göre belirlenen Dönem Öğrenim Ücretini ödeyecektir.

11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının ilgili maddesine göre engelli öğrencilerin Dönem Öğrenim Ücretinden engellilik oranı kadar indirim yapılacaktır.