AÖF mazeretli kayıt takvimi 2020 | AÖF Dikey Geçiş başvuru tarihi

AÖF YENİ KAYIT TARİHİ 2020

AÖF kayıtları 31 Ağustos tarihinde başladı. Üniversitenin YKS yeni kayıt otomasyonu üzerinden alınan kayıtlar 10 Eylül tarihine kadar devam edecek.

AÖF ONLİNE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF DİKEY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHİ

AÖF'e Dikey Geçişle kayıt yaptıracak adaylar 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

AÖF MAZERETLİ KAYIT 2020 NE ZAMAN?

AÖF mazeret kayıtları 11 Eylül'de yapılacak.

Anadolu Üniversitesi, ''Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 10 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir. 11 Eylül 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir. 11 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.'' açıklamasında bulundu.

TEK DERSE KALANLARA GEÇİCİ KAYIT HAKKI

AÖF kılavuzunda yer alan bilgiye göre; 2019-2020 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecek. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ

Kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başlayacak 15 Ekim'de sona erecek. Mazeretli kayıtlar da 16 Ekim'de yapılacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

2.üniversite kayıtları 31 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU YAPMA

AÖF DÖNEMLİK BÖLÜM ÜCRETLERİ NE KADAR?