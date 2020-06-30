Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen açık öğretim final sınavı 15-24 tarihleri arasında gerçekleşti. ATA AÖF final sınav sonuçlarının resmi internet sitelerinden öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 1 Temmuz Çarşamba gününe kadar itiraz edebilecek.

FİNAL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

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SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.

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