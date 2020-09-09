AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2020 |AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavları pandemi nedeniyle uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirildi. Sınavda yaz okulu sonunda aldıkları derslerden sınava tabii tutulan öğrenciler sonuçlarının açıklanacağı tarih için bekleyişte. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2020 ve AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SON?

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başladı, 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar 5 gün erişime açık oldu.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF 2020 yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberlerimizde aktaracağız.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2020

AÖF ikinci üniversite kayıtları için internet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak.

AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

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