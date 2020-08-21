Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavlarının pandemi şartlarının elvermemesi nedeniyle online olarak yapılacağı duyuruldu. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman olacak 2020? AÖF yaz okulu sınavı kaç gün sürecek?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN OLACAK 2020?

Eğitimlerine açık üniversitelerden devam eden binlerce öğrenci yaz okulu sınavlarına katılım sağlayacak. 2020 yaz okulu sınavları 5 Eylül'de başlayacak ve 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kaldığı dersleri yaz okulu sınavlarına girerek vermek isteyen öğrenciler yaz okulu sınav takvimini öğrenmek istiyor. Sınavlar 5 ila 9 Eylül tarihleri arasında yapacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL OLACAK?

Okul senatosu tarafından yapılan açıklamada, ''Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.'' denildi.

YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINABİLİYOR?

Yaz okulundan ders almak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında yaz okulunda kaç ders alınabildiği sorusu geliyor. Öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.