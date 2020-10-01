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AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020| MEB Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020| MEB Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL ders seçme ve sınav yeri değiştirme tarihleri| Açık lise sınav takvimi MEB tarafından yayımlandı. İşte detaylar...

AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020| MEB Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman?

Her sene binlerce öğrenci açıktan okuyarak lise diploması sahibi oluyor. AÖL kayıtlarını tamamlayan öğrenciler yeni yılın sınav tarihlerini merak ediyor. Öte yandan AÖL kayıtlarını yapmayanlar sınavlara katılım sağlayamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavların yapılacağı tarihleri açıkladı. Dileyen öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerde sınav yerlerini değiştirebilecek. Peki AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020 açıklandı mı? MEB Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL ders seçme ve sınav yeri değiştirme tarihleri...

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2020

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem sınavları 05-06 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise 2 Aralık tarihinde yayımlanacak.

DERS SEÇME VE SINAV YERİ DEĞİŞTİRME TARİHLERİ 

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe)  değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.

Not: Öğrencilerimiz  dönem dersleri ve  sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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