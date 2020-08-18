Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıktan eğitim gören öğrenciler için düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları hafta sonu 2 oturumda gerçekleşti. MEB sınav sonuçları için ise Ağustosu işaret etti. Peki AÖL sınav sonuçları nasıl bakılır? İşte AÖL 2.dönem sınav sonucu sorgulama MEB ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

AÖL sınavının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilebilir. T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifre girilerek AÖL sınav sonuçları görüntülenebilir.

Öte yandan aynı adresten sınav sonuçları, ders seçimi, sınav giriş belgesi ve AÖL ders kitapları gibi bilgilere de erişim sağlanabilir.

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA MEB EKRANI

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN 2020?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak.

Diğer yandan yapılacak olan sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarih de MEB tarafından daha sonra duyurulacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

1 İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

2 Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

3 Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

4 Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılmakta. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamakta.