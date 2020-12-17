AÖL 2020- 2021 kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen AÖL kayıtları için tarih belli oldu. Açık öğretim lisesi ve ya ortaokuluna kayıt olmak isteyen binlerce kişinin beklediği açıklama geldi. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020- 2021?

AÖL sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir tarih belirtmeyen MEB'den AÖL kayıt yenileme işlemleri için açıklama geldi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 2. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 4-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler katılım ücretini ödeyerek AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL’de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti, Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL AçıkÖğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini

yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait

olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

Kayıt yenileme sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.