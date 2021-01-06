Eğitim öğretim hayatına açıktan devam eden binlerce AÖL ve AÖO öğrencisinin kayıt işlemleri için bekleyişi sürerken MEB'den flaş bir açıklama geldi. Normal şartlarda 4- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılan kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

MEB'TEN AÇIKÖĞRETİM AÇIKLAMASI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.

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