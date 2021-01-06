Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar ? 6 Ocak 2021 Çarşamba güncel altın fiyatlarıMüge Anlı bugün 6 Ocak Çarşamba CANLI İZLE linki | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEFenerbahçe-Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yeni Malatyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye her şeyi öğreniyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi!Beşiktaş-Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?6 Ocak 2021 Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bugün yeni bölüm var mı yok mu?Ukrayna'da 598 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 4 Türk gözaltına alındı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi!

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim öğrencileri için bir duyuru yayımladı. Duyuruda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) kayıt ve ve kayıt yenileme işlemlerinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi!

Eğitim öğretim hayatına açıktan devam eden binlerce AÖL ve AÖO öğrencisinin kayıt işlemleri için bekleyişi sürerken MEB'den flaş bir açıklama geldi. Normal şartlarda 4- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılan kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ertelendiği bilgisi paylaşıldı. 

MEB'TEN AÇIKÖĞRETİM AÇIKLAMASI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur.

Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!” 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT