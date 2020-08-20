AÖL sınav sonuçları için gözler MEB’de! AÖL sınav sonuçları nasıl bakılır? AÖL sınav sonuçları 2020
25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen açık lise sınavının sonuçları için heyecan dorukta. AÖL sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Yüz binlerce açık lise öğrencisinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları nasıl bakılır? İşte AÖL sınav sonuçları 2020...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takviminde yer alan bilgiye göre sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihininde açıklanması bekleniyordu. Ancak belirtilen tarihten 3 gün geçmesine rağmen açıklanmadı. Sınavda ter döken yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Peki AÖL sınav sonuçları nasıl bakılır? AÖL sınav sonuçları 2020? İşte konuya ilişkin detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL BAKILIR?
Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile şifrenizi giriş yaparak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2020
AÖL kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. Açıktan eğitim görmek isteyenler ilk kayıt tarihlerini merak ederken, kayıt yenileme yapmak isteyen öğrenciler de ayıt yenileme işlem tarihlerini merak ediyor. Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI
- Öğrencilerin öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
- Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekiyor.
- Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur.
- Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir ders ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamıyor. Bu dersin mutlaka başarılması geriyor.