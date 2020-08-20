Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takviminde yer alan bilgiye göre sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihininde açıklanması bekleniyordu. Ancak belirtilen tarihten 3 gün geçmesine rağmen açıklanmadı. Sınavda ter döken yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Peki AÖL sınav sonuçları nasıl bakılır? AÖL sınav sonuçları 2020? İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile şifrenizi giriş yaparak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2020

AÖL kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. Açıktan eğitim görmek isteyenler ilk kayıt tarihlerini merak ederken, kayıt yenileme yapmak isteyen öğrenciler de ayıt yenileme işlem tarihlerini merak ediyor. Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI