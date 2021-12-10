AÖL sınavları 10 Aralık 2021 Cuma, bugün tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. AÖL sınavında ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. Peki,AÖL sınav yorumları Twitter 2021 | AÖL sınavı zor muydu, kolay mıydı 2021? İşte AÖL 2021 yorumları Twitter...

AÖL SINAV YORUMLARI TWİTTER 2021 | AÖL SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI 2021?

AÖL sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da 2021 AÖL sınavı hakkında paylaşılanlar;