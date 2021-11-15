Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz dönem öğrenciler sınavlarını online olarak vermişti. Yeni eğitim öğretim yılında nasıl bir karar alınacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı Açık Öğretim Lisesi takviminde sınavların tarihleri ve yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı belli oldu. Bizler de, "AÖL sınavları bu dönem online mı yapılacak 2021? Açık Öğretim Lisesi Aralık ayı sınavları yüz yüze mi 2021?" sorularının detaylarına yer verdik.

AÖL SINAVLARI BU DÖNEM ONLİNE MI YAPILACAK 2021? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ARALIK AYI SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in imzasıyla 81 ile yazı gönderdi. Açık Öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4-10 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Ayrıca, sınavların bu dönemde uzaktan yapılacağı duyuruldu. Online olarak internet üzerinden yapılacak sınavlar 4 Aralık günü saat 09.30'da başlayıp ve 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak devam edecek.

YENİ DERS SEÇİMLERİ TARİHİ BELLİ OLDU

2021-2022 sınav takviminin güncellenmesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ders seçimleri için belirlenen tarihleri de açıkladı. Yeniden ders seçimi yapmak isteyenler 17-30 Kasım tarihleri arasında AÖK Bilgi Yönetimi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ders seçimlerini yapacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

MEB'İN DUYURDUĞU EK BİLGİLER:

Ek Sınav ile İlgili Genel Kapsamlı Duyuru;

2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.

4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

NOT:

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.