Eğitimlerini uzaktan alan kişiler Açık Öğretim Lisesi sınavlarını bekliyordu. Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda 2020'nin Aralık ayında yapılması planlanan AÖL sınavlarının koronavirüs salgını nedeniyle 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacağını bildirmişti. Ancak sınavların online mi yüz yüze mi yapılacağı henüz belli olmamıştı. İşte beklenen açıklama geldi. Peki AÖL sınavları nasıl yapılacak? Açık lise sınavları online mi olacak 2021?

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınavlarının online olarak yapılacağını açıkladı.

Sınavlar 25 Şubat saat 09.30’da başlayacak, 1 Mart saat 23.59’da sona erecek.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sınava girecek öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabilir.

Online sınav yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınava katılacak.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını bitiren öğrenciler sınav bitene kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremez.

Sisteme giremeyen, şifresini unutan öğrenciler , AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattını arayarak şifrelerini alabilir.

Online sınavda çıkan sorular çoktan seçmeli 4 seçenekli ve toplam 20 sorudan oluşacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre verilecek.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecek.