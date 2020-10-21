Milyonlarca okula gidemeyen kişi liseyi açıktan okuyor. Açık öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 2020 yılında 31 Ağustos - 9 Ekim tarihleri arasında yapıldı. AÖL'e kayıt yaptıran öğrencilerin gözleri bu kez sınavlara çevrilmiş durumda. Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu sınavlar internet ortamında yapıldı. Peki AÖL sınavları online mi olacak? MEB AÖL sınavları uzaktan mı yapılacak? AÖL sınavları internet üzerinden mi olacak?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacak. Heyecanla beklenen 2020 AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldıktan sonra AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor.

AÖL SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK?

AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Salgından kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.

MEB, AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020