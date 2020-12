AÖL sınavları iptal mi oldu? 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? MEB son dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların yeniden kapatılması ve ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavlarının ertelenmesinin ardından gözler açık lise sınavlarına çevrildi. Peki AÖL sınavları iptal mi oldu? 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınavlarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Detaylar...

AÖL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı belirtilmişti. MEB'ten yeni bir açıklama geldi.

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri sınavdan birkaç gün önce açıklandığı için sınav giriş yerlerinin 2 Aralık’ta açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2020-2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

HER DERSTEN 20 SORU SORULACAK

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.