Aolin Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aolin Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aolin Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aolin Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aolin Zhang 25 Nisan 2005 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 張奥林 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aolin Zhang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Aolin Zhang'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aolin Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aolin Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aolin Zhang şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Gamba Osaka
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