AÖO bu yıl I. Dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020- 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı kayıt yenileme işlemleri ise 10 Ekim 2020-16 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Peki AÖO kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? AÖO kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılır?

Kayıt yenileme sınav bedeli yatırılmadan önce yapılacak işlemler mevcuttur. Bilgilerinde güncelleme (T.C. Kimlik Numarası,Sınav Yeri,İletişim Bilgileri v.b.) yapmak isteyen öğrenciler ile ücret muafiyetinden yararlanan öğrenciler sınav bedeli yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmalıdır.

AÖO KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ 2020

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, mezun olana kadar her dönemde kayıt yenileme

sınav bedelini ödemeleri gerekmektedir.Bir dönem için kayıt yenileme sınav bedeli, 50 TL

olarak belirlenmiştir.

Ücret muafiyeti durumunda olan öğrenciler mezun olana kadar her dönem en yakın

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır.Bu

işlemi yaptırmayanlar dönem sınavlarına katılamazlar.

AÖO KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Öğrenci, T.C. kimlik numarası ile T.C.Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk

Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 50 TL

ödeyecektir.

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav bedelini

yatırabilirsiniz.

Kayıt yenileme işlemi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılacaksa, kayıt

yenileme sınav bedelinin yanı sıra 5 TL’de, kurumun Okul Aile Birliği banka hesap

numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde

görünmeyen ödemeler, kaydınızın aktifleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelinizi doğru

hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

AÖO KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1. GİRİŞ tuşuna basınız.

2. Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3. Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4. EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5. Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ’ni seçiniz.

6. Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM K U R U M L A R I )

7. ATM tuşları yardımıyla T.C. KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna

basınız.Yatıracağınız 50 TL’’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız

8. Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

9. Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

10. Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için

DEVAM tuşuna basınız.

11. Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna

basınız.

12. Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

13. İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.

 Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerden kimlik numarası

olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü

tarafından verilen kimlik belgesinin üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını girmeleri

gerekmektedir.

 Dikkat: T.C. kimlik numarası almak zorunda olmayan kişiler ile yabancı

uyruklulardan yabancı kimlik numarasını alamayanlar, kayıt yaptıracakları kurum

aracılığıyla Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne, 0 312 213 01 73 numaralı faks ile veya

aoo@meb.gov.tr mail adresine ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim

Ortaokulu Müdürlüğü tarafından sınav bedellerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası

verilecektir.

AÖO yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar 2020 ? AÖO yeni kayıt için gerekli belgeler?

KİMLER KAYIT YENİLEME YAPAR?

Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun

duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME

ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak

eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

Dikkat: 2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu tarihten

sonra hiç kayıt yenilememiş “Donuk”durumdaki öğrencilerimizin T.C. kimlik numaraları

Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin

kayıt yenileme sınav bedelini yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ,

aoo@meb.gov.tr a d r e s i n e başvurmaları gerekmektedir.Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi

Yönetim Sisteminde öğrencimizin T.C. kimlik no güncelleme işlemi yapıldıktan sonra kayıt

yenileme işlemine devam edebilecektir.