AÖO yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar 2020 ? AÖO yeni kayıt için gerekli belgeler?

Açık Öğretim Ortaokulu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem ilk kayıt başvuru

işlemleri 31 Ağustos 2020 itibariyle başladı. Peki AÖL yeni kayıt 2020 tarihi|AÖO yeni kayıt nasıl yapılır? AÖO yeni kayıt için gerekli belgeler? AÖO yeni kayıt ücreti ne kadar?AÖO yeni kayıt ücreti nereye yatırılır?

AÖO İLK KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem ilk kayıt başvuru işlemleri 31 Ağustos 2020- 9 Ekim 2020, mazerete bağlı ilk kayıt işlemleri 10 Ekim 2020-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖO İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Dikkat: İlk Kayıt sınav bedelini ödemeden önce kayıt evraklarınızla birlikte “ön kayıt” işlemi

için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurunuz.

Ön kayıt işleminden sonra öğrenci adayı, T.C. kimlik numarası ile T.C.Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 50 TL ödeyecektir. https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav bedeli yatırabilir.

İlk kayıt yaptırılan Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap

numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında 10 TL ödenecektir.

İlk kayıt sınav bedelini yatırıldığında öğrenci sistemde AKTİF duruma geçerek

kayıt işlemi tamamlanmış olur. Sınav bedelinin doğru olarak yatırılmasından öğrenci

adayı sorumludur. Yanlış hesaba yatırılan ücrette kayıt işlemi tamamlanmaz ve ön kayıt

durumunda kalır. Bunun için Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde Aktif

duruma geçilip geçilmediği öğrenci adayı tarafından kontrol edilmelidir.

T.C. kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları ilk kayıt sınav bedelini

yatıracakları hesap numarasını Açık Öğretim Ortaokuluna ulaşarak öğrenebilirler. Öğrenci

adayları banka dekontunun aslını Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğüne teslim edeceklerdir.Halk

Eğitimi Merkezi Müdürlüğü banka dekontunu sisteme yükleyerek Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi

İşlem Sisteminde öğrenci adayının AKTİF olmasını sağlayacaktır.

AÖO kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? AÖO kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılır?

AÖO İLK KAYIT ÜCRETİ NEREYE NASIL YATIRILIR?

3.1. Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1. GİRİŞ tuşuna basınız.

2. Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3. Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4. EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5. Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6. Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI)

7. ATM tuşları yardımıyla T.C. KİMLİK ve TELEFON NUMARANIZI giriniz ve GİRİŞ tuşuna

basınız.

8. Yatıracağınız 50 TL’’nı düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9. Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10. Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11. Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için

DEVAM tuşuna basınız.

12. Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna

basınız.

13. Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

14. İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.

AÖO YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2020?

5.1. İlkokul Mezunu (5 Yıl Süreli) Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf,

• İlkokul diplomasının aslı,

• Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı istenecektir.

5.2. II. Kademe Okur Yazar Belgesi Olan Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf,

• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesinin belgesinin aslı,

• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesi kayıp olanlardan, Kayıp Belge Örneğinin aslı

istenecektir.

5.3. İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf,

• Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait

not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi,

notları/puanları eksik ya da bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi(Bir üst sınıfa

sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin

getirilmesi zorunludur.),

• Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını gösteren

Okul Dışı Belgesi istenecektir.

 Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu

sınıflardaki yılsonu başarı puanları, ayrıldığı okulun ismi ile belge tarih ve numarasının mutlaka

yazması, son ayrıldığı sınıfta ŞÖK kararı ile geçme durumu var ise belirtilmesi gerekmektedir.

Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması

istenir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmaz.

 Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin

edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilir.

 Dikkat: Öğrencilerin Tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden

 veri girişlerini yapan kişi sorumludur.

5.4. E-okul Kayıtlı Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf istenecektir.

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt şartlarını taşıyan ve e-okul bilgi yönetim sistemine

kayıtlı olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenilmez. Öğrencilerin bilgileri e okul sisteminden

7

otomatik olarak aktarılır. e-okulda kayıtlı öğrencilerin e-okul bilgileriyle öğrenim belgesindeki

bilgileri/öğrencinin beyanında tutarsızlık varsa durumunun ayrıldığı okul tarafından

düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

E-okul sisteminde bir dönem okuyarak dönem sonu notları/puanları oluşan öğrencilerin

Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine bu notları/puanları aktarılamaması halinde

“İntibak” sayfasında manuel giriş yapılır.Manuel girişi yapılan dönem sonu notları/puanlarına ait

belge sisteme yüklenecektir.

5.5. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden;

• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası

olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından

verilen yabancı kimlik numarasını gösteren belge,

• Öğrenim belgesi bulunmayıp yerleştirme ve nakil komisyonunca Açık Öğretim

Ortaokuluna yönlendirilen yabancı uyruklu öğrencilerden; il milli eğitim müdürlükleri tarafından

düzenlenecek, sınav belgesinin tarih ve sayısının da bulunduğu denklik belgesi istenecektir.

5.6. Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf,

• Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan, Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik

belgesi yerine geçmez),

• T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren

banka dekontunun aslı istenecektir.

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Bakanlığımızca örgün eğitim kurumları için her yıl belirlenen eğitim-öğretim yılının

başlangıç tarihi, Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtlarda aranacak yaş sınırını belirler. Eğitimöğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt

başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

2. Ancak;

• İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,

• Tutuklu veya hükümlü olanlar,

• Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra

Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı

aranır.), yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

3. 1. ve 2. maddelerdeki şartlardan birini taşıyanlardan;

• 4. sınıfı bitirenler,

• İlkokul mezunları,

• İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,

• Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

• Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,

• Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

• Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi

olanlar, İlk kayıt için başvuru yapabilir.